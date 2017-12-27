ViewSonic: Full HD проекторы PG705HD и PG800HD
Корпорация ViewSonic начала поставки в Россию проекторов обновлённой серии PG. Первыми новинками станут профессиональные PG800HD и модель с повышенной яркостью PG705HD.
Яркость новых проекторов: 5000 и 4000 люмен соответственно. Они поддерживают технологии сетевого управления Crestron, AMX, PJ Link и Extron, благодаря чему возможен удаленный мониторинг и регулирование работы проекторов (до 256 устройств в одной IP-сети).
DLP-проектор PG705HD имеет коэффициент контрастности 22 000:1 и обеспечивает реалистичную цветопередачу даже при высокой общей освещенности. Срок службы лампы (в энергоэффективном режиме SuperEco) увеличен до 15 000 часов. Для подключения предусмотрены два HDMI-входа: PG705HD может проецировать 3D-видео непосредственно с 3D-проигрывателей Blu-Ray или устройств с поддержкой HDMI. Встроенный блок питания позволяет заряжать подключенные USB-устройства.
Инсталляционный проектор ViewSonic PG800HD предназначен для работы в больших помещениях с ярким светом, например, в конференц-залах. Технологии SuperColor, SonicExpert и SonicMode обеспечивают реалистичную передачу цветов и чистоту звука; модель оснащена мощным усилителем, динамики имеют увеличенный объём. В скрытом отсеке под порты PortAll можно разместить дополнительные адаптеры HD-BaseT или беспроводной связи.
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