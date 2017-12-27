27.12.2017 11:40

Корпорация ViewSonic начала поставки в Россию проекторов обновлённой серии PG. Первыми новинками станут профессиональные PG800HD и модель с повышенной яркостью PG705HD.

Яркость новых проекторов: 5000 и 4000 люмен соответственно. Они поддерживают технологии сетевого управления Crestron, AMX, PJ Link и Extron, благодаря чему возможен удаленный мониторинг и регулирование работы проекторов (до 256 устройств в одной IP-сети).

DLP-проектор PG705HD имеет коэффициент контрастности 22 000:1 и обеспечивает реалистичную цветопередачу даже при высокой общей освещенности. Срок службы лампы (в энергоэффективном режиме SuperEco) увеличен до 15 000 часов. Для подключения предусмотрены два HDMI-входа: PG705HD может проецировать 3D-видео непосредственно с 3D-проигрывателей Blu-Ray или устройств с поддержкой HDMI. Встроенный блок питания позволяет заряжать подключенные USB-устройства.