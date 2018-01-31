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ViewSonic: новые модели 4K UHD проекторов для дома


31.01.2018 13:40

 

 

Линейку доступных по цене проекторов ViewSonic для дома пополнили модели PX747-4K и PX727-4K. Новинки обеспечивают высокое разрешение на экране с диагональю до 300 дюймов. Европейская презентация проекторов состоится на стенде компании ViewSonic на выставке ISE 2018 в Амстердаме 6-9 февраля 2018 года.

 

Яркость проекторов – 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно. В новых моделях использована новейшая технология XPR для отображения 8,3 миллиона пикселей: детализация изображения в четыре раза превышает разрешение Full HD. Проектор PX747-4K обеспечивает чёткую картинку даже в помещениях с высоким уровнем освещенности и при дневном свете; в полной мере он проявляет себя при просмотре фильмов, спортивных соревнований и игр на большом экране. Модель PX727-4K разработана для использования в составе системы домашнего кинотеатра, который можно обустроить в гостиной. 

 

Обе новинки имеют два порта HDMI и поддерживают HDCP2.2. Для потоковой передачи медиаконтента на экран можно применять внешние модули, например, Google Chromecast и миниатюрные телевизионные приставки; их удобно подключать непосредственно к HDMI и USB-портам проекторов. Срок службы лампы в режиме SuperEco составляет в среднем 15000 часов.

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