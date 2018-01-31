31.01.2018 13:40

Линейку доступных по цене проекторов ViewSonic для дома пополнили модели PX747-4K и PX727-4K. Новинки обеспечивают высокое разрешение на экране с диагональю до 300 дюймов. Европейская презентация проекторов состоится на стенде компании ViewSonic на выставке ISE 2018 в Амстердаме 6-9 февраля 2018 года.

Яркость проекторов – 3500 и 2200 люмен ANSI соответственно. В новых моделях использована новейшая технология XPR для отображения 8,3 миллиона пикселей: детализация изображения в четыре раза превышает разрешение Full HD. Проектор PX747-4K обеспечивает чёткую картинку даже в помещениях с высоким уровнем освещенности и при дневном свете; в полной мере он проявляет себя при просмотре фильмов, спортивных соревнований и игр на большом экране. Модель PX727-4K разработана для использования в составе системы домашнего кинотеатра, который можно обустроить в гостиной.