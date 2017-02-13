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ViewSonic поможет работать с большей эффективностью


13.02.2017 17:36

 

 

На прошедшей в Амстердаме выставке Integrated Systems Europe 2017 корпорация ViewSonic представила несколько новинок для корпоративного и образовательного сегментов. Среди них: интерактивные панели серии ViewBoard с мультисенсорным экраном 75" и 86". Благодаря встроенному компьютеру и возможности записи изображения новые устройства подходят для проведения как деловых совещаний, так и обучающих занятий. Для большей эффективности панели имеют встроенную функцию ViewBoard Google Drive Save, которая позволяет редактировать данные, хранить их в облаке и совместно работать с ними.

В продуктовой линейке ViewSonic появились три новых модели видеопроекторов. Pro8530HDL предназначен для больших помещений; он прост в установке, настройке и обслуживании. Две модели для домашних кинозалов, LS820 и LS830, имеют разрешение 1'080p Full HD и яркость 4'500 лм. Они оснащены ультракороткофокусным объективом и лазерным люминесцентным источником света. Срок службы проекторов составляет 20 тысяч часов.

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