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Винил vs CD: кто больше?


13.09.2019 13:45

 

 

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) опубликовала данные о продажах в США LP и EP виниловых дисков. Оказалось, что их продажи выросли на 13% и составили 224,1 млн. долларов США в первой половине 2019 года по сравнению с 198,6 млн. за тот же период прошлого года.

 

При этом объём продаж компакт-дисков практически не изменился и составил 247,9 млн. долларов (рост 0,8%). Если динамика сохранится, впервые за 30 лет виниловых пластинок будет продано больше, чем CD.

 

Впрочем, возможную радость поклонников этого формата аудиозаписи может омрачить интересный факт. При 13%-ном росте продаж собственно количество проданных записей выросло лишь на 6 процентов. Это может означать, что жители США просто стали покупать более дорогие пластинки, или что за прошедший год цены на винил выросли. Как часто бывает со статистикой, истина где-то рядом…

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