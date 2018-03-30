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Виниловый оркестр


30.03.2018 16:00

 

 

20 марта 2018 года исполнилось 67 лет со дня появления LP-формата звукозаписи: этот день считается официальным запуском долгоиграющих виниловых пластинок в производство.

 

Для того, чтобы отметить праздничную дату, компания Panasonic пригласила 30 известных ди-джеев с мировым именем и предложила им объединиться в оркестр, в котором вместо музыкальных инструментов используются виниловые проигрыватели. В специально оборудованной студии в Токио был записан концерт Мендельсона для скрипки с оркестром ми минор; именно это произведение в исполнении скрипача Натана Мильштейна и Нью-Йоркского филармонического оркестра был выпущен в 1948 году на первой в истории 12-дюймовой LP-пластинке.

 

Для необычного исполнения были выбраны «вертушки» Technics SL-1200. В числе прочих участников «винилового оркестра» был замечен японский ди-джей Рена (DJ RENA), действующий чемпион мира по скретчингу и самый молодой обладатель этого титула, который достался ему в возрасте 12 лет. Чемпионат проходит ежегодно с 1985 года, его спонсорами выступают компании Technics и Ortofon.

 

Увидеть и услышать выступление можно здесь

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