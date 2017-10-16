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Виниловый проигрыватель NAD C 558


16.10.2017 17:30

 

 

Потенциальные покупатели нового проигрывателя виниловых дисков NAD C 558 – аудиолюбители с высокими требованиями к качеству, но не готовые идти ради своего увлечения на серьёзные траты. 

 

NAD верен себе: новая модель с ременным приводом разработана по принципу «качество – всё, украшательства – от лукавого». Дизайн предельно лаконичен; опорный диск сделан из стекла, основание – из МДФ. Двигатель постоянного тока поддерживает скорость вращения 33 и 45 оборотов в минуту. Возможности настройки 9-дюймового тонарма включают регулировку угла вертикального трекинга и установку азимута иглы.

 

Продажи новинки начнутся уже в октябре. В комплект входит фоно картридж Ortofon OM10.

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