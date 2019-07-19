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Виниловый проигрыватель Pro-Ject X2


19.07.2019 09:00

 

 

Первое, что привлекает внимание в новом X2 – массивное основание. Очевидно, конструкторы Pro-Ject сделали всё возможное, чтобы максимально увеличить его вес и ещё больше снизить уровень шума. Двигатель тщательно сбалансирован и подвешен на ремне из термопластика. Мотор приводит в движение тяжёлый диск из акрила. Новинка поддерживает скорости 33, 45 и 78 оборотов в минуту.

 

Проигрыватель комплектуется девятидюймовым цельным тонармом из карбона и алюминия, картриджем Ortofon 2M Silver (можно заказать устройство без картриджа), кабелями Connect-IT E RCA и защитной пластиковой крышкой. Три ножки из алюминия и термопластика регулируются по высоте.

 

Pro-Ject X2 выпускается в отделке «орех», «чёрный лак» (восьмислойное покрытие чёрной глянцевой краской) и стандартной матовом чёрном или белом цвете. Размеры проигрывателя 460 х 150 х 340 мм, вес 10 кг.

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