Виниловый проигрыватель Sol от Schiit Audio

12.09.2019 07:00

Sol – проигрыватель винила, разработанный конструкторами Schiit Audio. На его создание у инженеров компании ушло шесть лет, и результат их работы намного превосходит требования, которые принято предъявлять к виниловым «вертушкам» начального уровня, какой и является Sol.



У новинки – массивный стол из алюминиевого литья, изолированный от основной части корпуса мотор с электронным контролем скорости и большой опорный подшипник. 11-дюймовый тонарм Unipivot – с карбоновой трубкой, возможностью настройки вертикального угла трекинга (VTA) на ходу и прочими регулировками; что приятно – владелец может устанавливать звукосниматели различных типов, в том числе имеющие нестандартные характеристики. Выбор литого алюминиевого шасси обусловлен лучшими характеристиками по сравнению с акрилом и МДФ. Сверхпрочный опорный подшипник больше обычного примерно в два раза, зато он обеспечивает исключительно стабильное вращение.



Окончательная сборка, настройка и тестирование проигрывателя Sol выполняются на собственной фабрике компании в Калифорнии. Производитель советует использовать его с фирменным фонокорректором Mani. В России новинка появится в продаже в декабре 2019 года; розничная цена составит 95 тысяч рублей.