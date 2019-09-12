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Виниловый проигрыватель Sol от Schiit Audio


12.09.2019 07:00

 

 

Sol – проигрыватель винила, разработанный конструкторами Schiit Audio. На его создание у инженеров компании ушло шесть лет, и результат их работы намного превосходит требования, которые принято предъявлять к виниловым «вертушкам» начального уровня, какой и является Sol.

 

У новинки – массивный стол из алюминиевого литья, изолированный от основной части корпуса мотор с электронным контролем скорости и большой опорный подшипник. 11-дюймовый тонарм Unipivot – с карбоновой трубкой, возможностью настройки вертикального угла трекинга (VTA) на ходу и прочими регулировками; что приятно – владелец может устанавливать звукосниматели различных типов, в том числе имеющие нестандартные характеристики. Выбор литого алюминиевого шасси обусловлен лучшими характеристиками по сравнению с акрилом и МДФ. Сверхпрочный опорный подшипник больше обычного примерно в два раза, зато он обеспечивает исключительно стабильное вращение.

 

Окончательная сборка, настройка и тестирование проигрывателя Sol выполняются на собственной фабрике компании в Калифорнии. Производитель советует использовать его с фирменным фонокорректором Mani. В России новинка появится в продаже в декабре 2019 года; розничная цена составит 95 тысяч рублей.

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