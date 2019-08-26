26.08.2019 09:00

Корпорация Sony начала продажи в России новой модели проигрывателя виниловых дисков с поддержкой Bluetooth PS-LX310BT. Презентация новинки состоялась в фирменном магазине Sony Dr.Head на Новом Арбате (Москва), где было представлено несколько вариантов подключения устройства к различным аудиосистемам, от беспроводной колонки до саундбара с поддержкой Hi-Res Audio.



Проигрыватель может передавать звук на любые беспроводные колонки, саундбары и наушники с поддержкой Bluetooth. В Sony LX310BT реализована функция полного автоматического воспроизведения: музыка начинает транслироваться на последнее из подключённых устройств сразу после того, как была нажата кнопка “Start”. Для тех, кто предпочитает пользоваться привычное проводное подключение, в комплект поставки входит аудио кабель.

Литой алюминиевый диск обеспечивает прекрасный баланс звучания.

Проигрыватель оснащён тонармом новейшей конструкции и прочной пылезащитной крышкой с защитой от резонанса. В модели LX310BT предусмотрены несколько вариантов усиления звука. При воспроизведении виниловых пластинок громкость можно регулировать через системы с поддержкой Bluetooth; имеется встроенный предусилитель с фонокорректором, который можно использовать вместе с усилителями, оснащёнными только линейным аудио входом.



На корпусе проигрывателя расположены кнопки прямого управления, в том числе кнопка Bluetooth, которая позволяет подключить к PS-LX310BT до 8 совместимых Bluetooth-устройств. Управление новинкой удобно и интуитивно понятно.