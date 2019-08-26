ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Виниловый проигрыватель Sony PS-LX310BT


26.08.2019 09:00

 

 

Корпорация Sony начала продажи в России новой модели проигрывателя виниловых дисков с поддержкой Bluetooth PS-LX310BT. Презентация новинки состоялась в фирменном магазине Sony Dr.Head на Новом Арбате (Москва), где было представлено несколько вариантов подключения устройства к различным аудиосистемам, от беспроводной колонки до саундбара с поддержкой Hi-Res Audio.

 

Проигрыватель может передавать звук на любые беспроводные колонки, саундбары и наушники с поддержкой Bluetooth. В Sony LX310BT реализована функция полного автоматического воспроизведения: музыка начинает транслироваться на последнее из подключённых устройств сразу после того, как была нажата кнопка “Start”. Для тех, кто предпочитает пользоваться привычное проводное подключение, в комплект поставки входит аудио кабель.
Литой алюминиевый диск обеспечивает прекрасный баланс звучания.

 

Проигрыватель оснащён тонармом новейшей конструкции и прочной пылезащитной крышкой с защитой от резонанса. В модели LX310BT предусмотрены несколько вариантов усиления звука. При воспроизведении виниловых пластинок громкость можно регулировать через системы с поддержкой Bluetooth; имеется встроенный предусилитель с фонокорректором, который можно использовать вместе с усилителями, оснащёнными только линейным аудио входом.

 

На корпусе проигрывателя расположены кнопки прямого управления, в том числе кнопка Bluetooth, которая позволяет подключить к PS-LX310BT до 8 совместимых Bluetooth-устройств. Управление новинкой удобно и интуитивно понятно.

Связанные новости:
 Sony WF-1000XM3 с передовой технологией шумоподавления - 15.08.2019 11:30
 Финалисты CEDIA Awards - 13.08.2019 13:00
 Новые аудиосистемы Sony: мощный интерактив - 17.07.2019 08:40
 It’s OK: ностальгия по ретро - 10.07.2019 06:00
 Наушники Sony WF-1000XM3 – без шума и забот - 08.07.2019 10:00
 Sony объявила даты выхода ТВ серии MASTER 2019 - 30.04.2019 11:00
 Большие телевизоры Sony 8K и 4K - 09.01.2019 10:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007