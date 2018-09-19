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Vitra выпустит радиоприёмник модели 1946 года


19.09.2018 16:45

 

 

Компания Vitra выпустит радиоприёмник, разработанный известными американскими архитекторами и дизайнерами, супругами Чарлзом и Рэй Имз (Charles & Ray Eames) в 1946 году.

 

Решение о выпуске ретро-модели радио Vitra приняла спустя 70 лет появления устройства, которое никогда не поступало в продажу. Между тем, приёмник был первым электронным устройством, для создания которого дизайнеры применили прессованную фанеру; этот материал и технология его использования во многом определили фирменный стиль Имз. После окончания Второй мировой войны и вплоть до 1952 года многие производители успешно продавали радиоприёмники, корпуса которых были изготовлены по технологии Имз; общее количество выпущенных устройств достигало 200 тысяч. Однако именно эта модель – самая ими любимая – так и осталась прототипом; рядовым потребителям, жившим в то время, она казалась слишком странной и необычной. 

 

Vitra планирует выпустить 999 радиоприёмников Eames. Решение согласовано с директором компании Eames Office; его зовут Имз Деметриос (Eames Demetrios) и он сын Лючии Имз (Lucia Eames), родной дочери Чарлза Имза. 

 

Корпус устройства изготовлен из древесины грецкого ореха, передняя панель – контрастного чёрного цвета. Электронную «начинку» доверили британской фирме REVO. Имз Деметриос считает, что радиоприёмник будет востребован потребителями. По его мнению, именно эта модель в полной мере выражает идею, которая была главной в творчестве Чарлза и Рэй Имз: если дизайн чего-то исключительно хорош, ни у кого не возникает мысли о том, что некто этот дизайн создал. Иными словами, это что-то выглядит именно так, как оно должна выглядеть (формулируя свою идею, Имзы использовали придуманное ими определение ‘way-it-should-be-ness’).

 

Хранитель наследия Имзов, Деметриос полагает, что радиоприёмник Eames сослужит добрую службу своим владельцам (как любил говорить Чарлз Имз, «кто осмелится утверждать, что удовольствие бесполезно?»), и надеется, что производство возобновится, не ограничиваясь лимитированным тиражом в 999 экземпляров.

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