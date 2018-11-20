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Vivitek – редизайн по-русски


20.11.2018 15:10

 

 

Компания Vivitek обновила официальный русскоязычный сайт. В результате глобального редизайна сайт «обзавёлся» интуитивно понятным интерфейсом и расширенным меню.

 

Портал vivitek-russia.com посвящён возможностям и преимуществам оборудования, выпускаемого под брендом Vivitek. Здесь представлен полный каталог продукции Vivitek с удобной разбивкой по категориям: ультрапортативные и персональные проекторы, УКФ и КФ-проекторы для сферы образования, проекторы для малых и средних переговорных комнат, профессиональные инсталляционные проекторы для больших конференц-залов (до 18000 ANSI Lumen), проекторы для домашних кинотеатров, интерактивные панели 4K, устройства для организации беспроводной совместной работы, а также оборудование для систем Digital Signage. 

 

Здесь можно найти всю необходимую информацию о разработках компании, ключевых преимуществах и технических характеристиках; ознакомиться с примерами готовых проектов разного уровня сложности. В разделе «Поддержка» собраны официальные маркетинговые материалы, руководства и инструкции, подробные условия гарантийного обслуживания и контакты авторизованных сервис-центров. 

 

Сайт будет особенно полезен техническим специалистам, работающим в сфере AV и IT интеграции; подробная информация на русском языке поможет найти решение для любой стоящей перед инсталлятором задачи.

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