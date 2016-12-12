12.12.2016 10:00

Компания Creative выпустила две модели влагозащищенных (IP66) беспроводных колонок Muvo 2 и Muvo 2c. Новинки комплектуются встроенными плеерами.



Отличия Muvo 2 от Muvo 2c заключаются в размерах и количестве динамиков. Колонка Muvo 2 получила два активных излучателя и один пассивный, а у Muvo 2c на борту присутствует только один активный драйвер (пассивный также имеется). Что касается габаритов, то младшая модель существенно меньше: 67 x 93 x 38 мм при весе 165 г. Модель Muvo 2 весит 340 г при габаритах 190 x 38 x 67 мм. Также стоит отметить, что старшая модель держит батарею, согласно словам производитель, до 10 часов, а Muvo 2c — вдвое меньше. Других значимых отличий нет. Обе Bluetooth-колонки можно использовать в паре.



Помимо подключения по Bluetooth, есть порт для карты microSD, разъем 3,5 мм и USB. Поддерживаются следующие форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC, L0-L8.



Колонки Creative Muvo 2 можно подключить к компьютеру для настройки звука при помощи специализированного ПО Sound Blaster Control Panel. Также в ближайшее время обещают выпустить приложение для iOS- и Android- устройств, в котором можно осуществлять настройки и управлять воспроизведением файлов, записанных на карту microSD.



Беспроводные колонки Muvo 2 доступны в нескольких цветах: серый металлик, черный, синий и красный. Цветовая гамма Creative Muvo 2с включает черный, синий, красный и зеленый цвета.



Ориентировочная цена на колонки Creative Muvo составляет 6’000 ₽, а на Muvo 2c – 3’700 ₽.