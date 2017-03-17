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Влагозащищённый кабель TruSound


17.03.2017 12:35

 

 

Английский бренд TruSound пополнил свой ассортимент кабельной продукции двумя акустическими кабелями 16AWG в 4-жильной и 2-жильной конфигурации, предназначенными для использования вне помещений. Специальная оболочка защищает их от проникновения внутрь воды. Она сделана из волокнистого материала, пропитанного особым составом: под воздействием влаги он превращается в желе, которое заполняет пустоты. Желе не только не даёт воде просочиться внутрь, но и поглощает мельчайшие капли. 

 

Внешняя оболочка кабелей сделана из устойчивого к УФ-излучению полиэтилена чёрного цвета; жилы – из бескислородной меди. Новые влагостойкие кабели поставляются катушками по 100, 200 или 500 метров или отрезками требуемой заказчику длины.  

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