31.01.2019 10:00

Две компании собираются привезти на выставку множество самых разных AV-решений, от проекторов для массовых публичных мероприятий и больших площадок до новинок категории digital signage.

2019 год станет для Vivitek и Delta Display Solutions юбилейным: они в десятый раз подряд принимают участие в выставке Integrated Systems Europe, и десять же лет назад вышли со своей продукцией на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки.

В числе новинок – супер-яркий лазерный одночиповый DLP проектор. Он обеспечивает уровень яркости, ранее достижимый только для моделей с традиционной трёхчиповой технологией. Линейка беспроводных решений для офисов NovoConnect Solutions пополнилась новой моделью проектора. Кроме того, появилась новая функция LiveScreen, которая позволяет «связать» в одну систему до пяти экранов, расположенных в разных помещениях.