Вместе на ISE2019: Vivitek и Delta Display Solutions
Две компании собираются привезти на выставку множество самых разных AV-решений, от проекторов для массовых публичных мероприятий и больших площадок до новинок категории digital signage.
2019 год станет для Vivitek и Delta Display Solutions юбилейным: они в десятый раз подряд принимают участие в выставке Integrated Systems Europe, и десять же лет назад вышли со своей продукцией на рынки Европы, Ближнего Востока и Африки.
В числе новинок – супер-яркий лазерный одночиповый DLP проектор. Он обеспечивает уровень яркости, ранее достижимый только для моделей с традиционной трёхчиповой технологией. Линейка беспроводных решений для офисов NovoConnect Solutions пополнилась новой моделью проектора. Кроме того, появилась новая функция LiveScreen, которая позволяет «связать» в одну систему до пяти экранов, расположенных в разных помещениях.
Delta Display Solutions покажет серию устройств FE, в том числе светодиодные уличные и интерьерные дисплеи. Среди других выставочных экспонатов будут представлены ЖК-стена 2x2 с рамкой шириной всего 0,9 мм, а также LCD видеостена 3х3.
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