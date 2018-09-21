21.09.2018 12:50

Легендарный английский производитель гитарных усилителей выходит на новый для себя рынок: компания Marshall объявила о выпуске двух «умных» колонок с голосовым помощником Alexa. На очереди – модель со встроенным Google Ассистентом.

Новинки появятся в продаже этой осенью. Представители компании заявляют, что не собираются на этом останавливаться – Action II Voice и Stanmore II Voice станут первыми из целой серии аудио устройств Marshall с функцией голосового управления.