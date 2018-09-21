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Внезапно: «умные» громкоговорители от Marshall


21.09.2018 12:50

 

 

Легендарный английский производитель гитарных усилителей выходит на новый для себя рынок: компания Marshall объявила о выпуске двух «умных» колонок с голосовым помощником Alexa. На очереди – модель со встроенным Google Ассистентом.

 

Новинки появятся в продаже этой осенью. Представители компании заявляют, что не собираются на этом останавливаться – Action II Voice и Stanmore II Voice станут первыми из целой серии аудио устройств Marshall с функцией голосового управления. 

 

Обе колонки оснащены усилителем класса D, фазоинвертором и особым образом настроенными динамиками, способными воспроизводить мощный и упругий звук, присущий всем устройствам, выпускаемым под брендом Marshall. В Великобритании колонка меньшего размера, Action II Voice, будет продаваться по цене 269 фунтов за штуку, что составляет около 24000 рублей; появление Stanmore II Voice ожидается в ноябре, розничная цена – 349 фунтов стерлингов (31000 рублей). Будут ли колонки продаваться в России, неизвестно.

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