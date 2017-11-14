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Von Schweikert Audio – теперь и в России


14.11.2017 13:40

 

 

В ближайшее время в России появится продукция Von Schweikert Audio – производителя акустических систем из Калифорнии, на днях подписавшего эксклюзивное дистрибуторское соглашение с компанией АВ-Техника.

 

Американский бренд с немецким названием – он носит имя разработчика акустики Альберта фон Швайкера – существует на High End уже сорок лет. В ассортименте компании – семь категорий продукции, от двухполосных полочных моделей до шестиполосного флагмана Ultra 11. В этих 4-Омных колонках используются катушки из медной фольги, конденсаторы «серебро-золото-масло», провода и контакты MasterBuild Ultra. Громкоговоритель оснащён двумя 15-дюймовыми НЧ-динамиками со встроенным усилителем класса D (2000 Вт RMS на канал) и системой пассивной коррекции акустики помещения; АЧХ: 10 Гц – 60 кГц.

 

Особенность колонок, выпускаемых под брендом VSA – корпуса из запатентованного многослойного анти-резонансного материала. Ещё одна фирменная технология – Global Axis Integration Network (GAIN), которая позволяет получить звуковую сцену до 180 градусов по горизонтали и на 70 градусов по вертикали без использования рупоров. Все колонки собираются вручную.

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