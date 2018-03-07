07.03.2018 11:15

Британский производитель выпустил новую серию межкомпонентных кабелей Symphony 18. Она заменит популярную линейку Black Rhodium Symphony.

Black Rhodium планирует в 2018 году полностью реорганизовать и упростить свой модельный ряд. Началом процесса стал запуск серии INTRO, частью которой является и новый Symphony 18. Кабель с импедансом 110 Ом призван обеспечить дополнительное преимущество для цифровых подключений.

Кабель комплектуется высококачественными позолоченными разъёмами RCA, которые обеспечивают надёжное соединение. При балансном подключении используются разъёмы Black Rhodium XLR с родиевым покрытием. Плотная оплётка Symphony 18 снижает электромагнитные помехи. Дополнительная защита создается за счёт тугой скрутки проводов. Экран подключается только с одного конца, чтобы предотвратить эффект антенны для чувствительного к шумам оборудования.