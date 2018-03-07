Восемнадцатая симфония Black Rhodium
Британский производитель выпустил новую серию межкомпонентных кабелей Symphony 18. Она заменит популярную линейку Black Rhodium Symphony.
Black Rhodium планирует в 2018 году полностью реорганизовать и упростить свой модельный ряд. Началом процесса стал запуск серии INTRO, частью которой является и новый Symphony 18. Кабель с импедансом 110 Ом призван обеспечить дополнительное преимущество для цифровых подключений.
Кабель комплектуется высококачественными позолоченными разъёмами RCA, которые обеспечивают надёжное соединение. При балансном подключении используются разъёмы Black Rhodium XLR с родиевым покрытием. Плотная оплётка Symphony 18 снижает электромагнитные помехи. Дополнительная защита создается за счёт тугой скрутки проводов. Экран подключается только с одного конца, чтобы предотвратить эффект антенны для чувствительного к шумам оборудования.
Семейство кабелей Symphony 18 включает все основные межкомпонентные соединения: XLR, RCA (аналоговые и цифровые); модель для подключения сабвуферов Symphony 18 Subwoofer; кабели Music Link и удлинитель для подключения мобильных телефонов и медиаплееров.
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