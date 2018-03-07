ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Винил Базар – Beatles аукцион 2017

Не секрет, что группа Beatles является номером “1” вот уже 60 лет в истории рок музыки. Четверка...

Восемнадцатая симфония Black Rhodium


07.03.2018 11:15

 

 

Британский производитель выпустил новую серию межкомпонентных кабелей Symphony 18. Она заменит популярную линейку Black Rhodium Symphony. 

 

Black Rhodium планирует в 2018 году полностью реорганизовать и упростить свой модельный ряд. Началом процесса стал запуск серии INTRO, частью которой является и новый Symphony 18. Кабель с импедансом 110 Ом призван обеспечить дополнительное преимущество для цифровых подключений. 

 

Кабель комплектуется высококачественными позолоченными разъёмами RCA, которые обеспечивают надёжное соединение. При балансном подключении используются разъёмы Black Rhodium XLR с родиевым покрытием. Плотная оплётка Symphony 18 снижает электромагнитные помехи. Дополнительная защита создается за счёт тугой скрутки проводов. Экран подключается только с одного конца, чтобы предотвратить эффект антенны для чувствительного к шумам оборудования. 

 

Семейство кабелей Symphony 18 включает все основные межкомпонентные соединения: XLR, RCA (аналоговые и цифровые); модель для подключения сабвуферов Symphony 18 Subwoofer; кабели Music Link и удлинитель для подключения мобильных телефонов и медиаплееров.

Связанные новости:
 Элегантные черные кабели Black Rhodium STORM & THUNDER DCT++CS - 18.11.2015 17:00
 Акустические кабели Black Rhodium Encore для Bi-wiring - 13.08.2015 12:00
 Нежная забота от Black Rhodium - 03.06.2015 16:00
 Сюрпризы Homesound на Hi-Fi & High End SHOW - 02.04.2015 14:00
 Версии и вариации на тему Black Rhodium Sonata - 25.12.2014 17:00
 JET для HDMI-полетов - 24.11.2014 10:00
 Зажигательная самба с Black Rhodium - 05.11.2014 17:00
 Black Rhodium Iris: цветочный флер акустического кабеля - 01.09.2014 14:00
 Кабели и разъемы Black Rhodium серии Legacy - 05.03.2014 14:00
 Акустический кабель Black Rhodium ACT 4 DCT++ - 16.01.2014 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007