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Воздушный диэлектрик в акустических кабелях Inakustik LS-2404 AIR


15.12.2016 12:00

 

 

Немецкая компания Inakustik дополнила серию кабелей Referenz Selection новой моделью. Новинка LS-2404 AIR — это акустический кабель с 8 плетеными лакированными проводниками (24 х 0.25 мм) из сверхчистой меди.

Стержни проводников кабеля выполнены из полиэтилена, такая конструкция призвана обеспечить поглощение вихревых токов. Производитель обещает максимально низкую емкость и индуктивность кабеля за счет отсутствия экранирования и особой «воздушной» структуры расположения проводников —  воздух используется в качестве диэлектрика.

Разъемы кабелей LS-2404 AIR обладают родиевым покрытием. Модель производится и собирается вручную в Германии.

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