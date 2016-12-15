15.12.2016 12:00

Немецкая компания Inakustik дополнила серию кабелей Referenz Selection новой моделью. Новинка LS-2404 AIR — это акустический кабель с 8 плетеными лакированными проводниками (24 х 0.25 мм) из сверхчистой меди.



Стержни проводников кабеля выполнены из полиэтилена, такая конструкция призвана обеспечить поглощение вихревых токов. Производитель обещает максимально низкую емкость и индуктивность кабеля за счет отсутствия экранирования и особой «воздушной» структуры расположения проводников — воздух используется в качестве диэлектрика.



Разъемы кабелей LS-2404 AIR обладают родиевым покрытием. Модель производится и собирается вручную в Германии.