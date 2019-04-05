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Впервые в мире: кинопроектор со сменным лазерным модулем


05.04.2019 07:00

 

 

На выставке CinemaCon в Лас-Вегасе (США) компания NEC Display Solutions объявила о выпуске первого в мире кинопроектора, состоящего из лазерного модуля и головки проектора. Модульный подход, используемый в модели NC2402ML позволяет подключать соответствующий модуль источника света в зависимости от требуемого уровня яркости. 

 

NEC NC2402ML состоит из головки проектора NEC NP-02HD и модульного источника света. Сменные модули способны обеспечить световой поток в 24000 лм, 20000 лм и 18000 лм. Это позволяет быстро и легко достичь желаемой светопередачи в зависимости от потребностей кинотеатра и размеров экрана. Технология «RB-лазер» обеспечивает чёткое изображение практически без «зерна». 

 

Новинку можно использовать с объективами от модели серии NEC NC2000. Проектор практически не требует технического обслуживания. Ему не нужны запасные лампы – благодаря инновационному механизму Laser Light, а раз нет ламп, то не нужно менять фильтры. Эту модель характеризует высокая надёжность и низкое энергопотребление; срок службы проектора NEC NC2402ML составляет до 30 000 часов. Устройство снабжено встроенным сервером ёмкостью 2 ТБ, двумя интерфейсами 3G SDI, интерфейсом HDMI, расширенными сетевыми и встроенными функциями GPIO и поддержкой NAS.

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