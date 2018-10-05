Время 8К: Samsung начал продажи ТВ серии Q900R

05.10.2018 08:30 Корпорация Samsung официально объявила о старте продаж 8K QLED телевизоров серии Q900R. Пока производитель принимает предзаказы; розничная цена в Европе в пересчете на российскую валюту составляет более 425 000 рублей за модель с диагональю 65 дюймов. Отгрузки начнутся через две недели. В серии будет также представлена модель большего размера (75”), она дороже на 40%, а позднее появятся 82- и 85-дюймовые телевизоры. Цены пока не озвучены, но предполагается, что модель с экраном 85” будет стоить почти 1,3 миллиона рублей. Впервые своими планами по выпуску серии 8K QLED ТВ компания поделилась на прошедшей в августе этого года выставке IFA в Берлине. Как и другие телевизоры Samsung с технологией QLED, модели новой серии будут отличаться расширенной цветопередачей и глубоким уровнем чёрного цвета; из новых «фишек» добавятся разрешение Real 8K, поддержка Q HDR 8K и 8K процессор Quantum. Перед Samsung стоит довольно нелёгкая задача – компании придётся убеждать потребителей сделать покупку, ведь, несмотря на шумиху вокруг 8K, которая подстёгивает интерес широкой публики к анонсированной серии, 8K контент пока отсутствует. Поэтому Samsung делает ставку на «интеллектуальную» систему 8K апскейлинга: она позволит улучшить качество 4K или 1080p видео. Связанные новости: CEDIA 2018: тренды года - 25.09.2018 08:00 Инновационные технологии Samsung - 05.09.2018 14:20 Технологии Samsung: Real 8K Resolution - 31.08.2018 16:00 Sharp LV-70X500E: эра 8K началась - 24.04.2018 15:50 HDMI 2.1: поддержка 8K видео - 30.11.2017 12:20 Вернуться к списку новостей