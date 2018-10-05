Время 8К: Samsung начал продажи ТВ серии Q900R
Корпорация Samsung официально объявила о старте продаж 8K QLED телевизоров серии Q900R. Пока производитель принимает предзаказы; розничная цена в Европе в пересчете на российскую валюту составляет более 425 000 рублей за модель с диагональю 65 дюймов.
Отгрузки начнутся через две недели. В серии будет также представлена модель большего размера (75”), она дороже на 40%, а позднее появятся 82- и 85-дюймовые телевизоры. Цены пока не озвучены, но предполагается, что модель с экраном 85” будет стоить почти 1,3 миллиона рублей.
Впервые своими планами по выпуску серии 8K QLED ТВ компания поделилась на прошедшей в августе этого года выставке IFA в Берлине. Как и другие телевизоры Samsung с технологией QLED, модели новой серии будут отличаться расширенной цветопередачей и глубоким уровнем чёрного цвета; из новых «фишек» добавятся разрешение Real 8K, поддержка Q HDR 8K и 8K процессор Quantum.
Перед Samsung стоит довольно нелёгкая задача – компании придётся убеждать потребителей сделать покупку, ведь, несмотря на шумиху вокруг 8K, которая подстёгивает интерес широкой публики к анонсированной серии, 8K контент пока отсутствует. Поэтому Samsung делает ставку на «интеллектуальную» систему 8K апскейлинга: она позволит улучшить качество 4K или 1080p видео.
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