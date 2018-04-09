Домашняя техника Время зажигать…

09.04.2018 14:39 Американская компания ION Audio представила новую модель ландшафтных акустических систем, стилизованных под уличные светильники. Громкоговоритель, получивший название Tiki Sounds, выполнен в виде светильника на высокой «ноге»-подставке. У российского потребителя название вряд ли вызовет какие-либо ассоциации, а вот на американском рынке оно говорит само за себя. Tiki torch – это бамбуковые факелы, используемые жителями Полинезии и давно ставшие популярными на пляжных вечеринках в США. Громкоговоритель действительно излучает не только звуковые волны, но и свет: конструкция предусматривает три уровня яркости. Фирменная технология ION Multi-Link позволяет соединить несколько Bluetooth-громкоговорителей в единую сеть, при этом дополнительные акустические системы могут располагаться на расстоянии до 30 метров от основной. Питается новинка от встроенной солнечной батареи. Мощность аудио устройства – 10 Вт. Светильник-колонку можно установить не только на входящий в комплект вертикальный держатель, который вкапывается в землю, но и на любую плоскую поверхность; можно использовать устройство и в качестве подвесного фонаря и источника звука. Вернуться к списку новостей