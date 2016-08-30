30.08.2016 17:00

Новая стереосистема X-HM76 компании Pioneer состоит из центрального блока, выполненного по принципу «все-в-одном», и пары полочных колонок. Центральный блок системы представляет собой CD-ресивер с сетевым проигрывателем, оснащённым интерфейсом Ethernet и встроенными беспроводными адаптерами Wi-Fi и Bluetooth. Управлять системой можно с помощью цветного ЖК-экрана с диагональю 3,5”, штатного пульта ДУ или бесплатного приложения для мобильных устройств iOS и Android.



Модель X-HM76 поддерживает популярные потоковые сервисы TuneIn, Spotify, TIDAL и DEEZER, а также технологии Google Cast и AirPlay. В перечень воспроизводимых форматов музыкальных файлов входят FLAC, AIFF, WAV с разрешением до 192 кГц/24 бит и DSD с частотой до 11,2 МГц.



Технология Google Cast обеспечивает поддержку множества потоковых сервисов и возможность трансляции музыки на совместимые с ней сетевые громкоговорители. AirPlay позволяет осуществлять беспроводную передачу музыкального контента с iOS-устройств (iPhone, iPod touch, iPad), a также компьютеров Mac или ПК с установленной на них программой iTunes. Кроме того, пользователям доступны тысячи радиостанций со всего мира через сетевую службу TuneIn. Беспроводной многокомнатный режим работы будет доступен через технологию FireConnect 3.



Система оснащена цветным LCD-дисплеем 3,5”, позволяющим выводить на него большое количество полезной информации, в том числе названия воспроизводимых треков и обложки альбомов. Система воспроизводит файлы DSD*1 (с частотой до 11,2 МГц), а также FLAC, AIFF (до 192 кГц/24 бит) и Apple Lossless, превосходящие по естественности и качеству звучания компакт-диски (44.1 кГц/16 бит). Входящие в систему двухполосные громкоговорители с басовым динамиком диаметром 120 мм и купольным твитером 25 мм.