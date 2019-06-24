24.06.2019 07:00

Компания Yamaha объявила о начале поставок беспроводной колонки MusicCast 50 в новой расцветке Birch. Теперь колонка выпускается в трёх цветах: чёрном глянцевом, белом глянцевом и в корпусе белого с верхней панелью из берёзового шпона.



Все модели серии MusicCast поддерживают сетевые устройства хранения данных и функцию воспроизведения с компьютеров. Поддержка Bluetooth 4.2 позволяет отправлять контент с портативных устройств и принимать его на Bluetooth-устройства, например, наушники. Для объединения компонентов в одну систему требуется подключение к Wi-Fi роутеру или проводному маршрутизатору; доступ к сети Интернет необязателен. Управление системой осуществляется через приложение MusicCast Controller.



Два громкоговорителя MusicCast 50 можно объединить в стереопару, а для более глубокого баса подключить сабвуфер MusicCast Sub 100 (также беспроводной). Кроме того, благодаря функции MusicCast Surround колонку можно подключить к саундбару MusicCast 400 или совместимому AV-ресиверу Yamaha – для создания эффекта объёмного звучания в формате 5.1. Продажи колонки Yamaha MusicCast 50 в отделке Birch на территории России, Беларуси и Казахстана начнутся 26 июня 2019 года.