Компания Christie объявила о начале продаж новых моделей 3LCD лазерных проекторов серии APS. Одни из самых ярких в своём классе – до 6500 ISO люмен – они обладают коэффициентом контрастности 3 000 000:1.

Проекторы Christie LWU650-APS и Christie LWU530-APS оснащены эффективной лазерной световой системой и оптическим световым трактом запатентованной конструкции, с использованием лишь одного привода. Предусмотрен широкий выбор входных и выходных разъёмов, имеется встроенный динамик мощностью 16 Вт. Разработчики обещают бесперебойную работу устройств в течение 20 тысяч часов без обслуживания и вмешательства технических специалистов. Всенаправленная проекция, долгий срок службы и бесшумная работа делают устройства серии эффективным решением в случаях, когда требуется высокая надёжность и производительность.