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Всенаправленные проекторы Christie APS Series


27.02.2019 13:30

 

 

Компания Christie объявила о начале продаж новых моделей 3LCD лазерных проекторов серии APS. Одни из самых ярких в своём классе – до 6500 ISO люмен – они обладают коэффициентом контрастности 3 000 000:1.

 

Проекторы Christie LWU650-APS и Christie LWU530-APS оснащены эффективной лазерной световой системой и оптическим световым трактом запатентованной конструкции, с использованием лишь одного привода. Предусмотрен широкий выбор входных и выходных разъёмов, имеется встроенный динамик мощностью 16 Вт. Разработчики обещают бесперебойную работу устройств в течение 20 тысяч часов без обслуживания и вмешательства технических специалистов. Всенаправленная проекция, долгий срок службы и бесшумная работа делают устройства серии эффективным решением в случаях, когда требуется высокая надёжность и производительность. 

 

Новинки предназначены для учебных аудиторий, залов совещаний и других небольших помещений. Гарантийный срок, установленный Christie на эти проекторы, составляет 10 000 часов или пять лет работы. 

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