Корпус Vecta V240, сделанный из ударопрочного пластика, представляет собой четвертинку сферы. Благодаря такой конструкции колонку можно с равной лёгкостью установить в угол либо в стык стены и потолка. Такая геометрия обеспечивает возможность дополнительной регулировки угла излучения, и, кроме того, позволяет крепить колонки на стену парами, «спина к спине». В зависимости от типа установки имеется два вида кронштейнов: V-MOUNT предназначен для крепления на стену, V-CORNER – для углового размещения. Кабели коммутируются до монтажа, в кронштейне, после чего громкоговоритель «сажается» на своего рода коаксиальный коннектор и крепится одним винтом.