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Всепогодная архитектурная акустика Monitor Audio Vecta V240


14.02.2018 10:00

 

 

Новая акустическая система от Monitor Audio имеет яркую отличительную особенность: возможности её монтажа намного шире, чем у многих других моделей аналогичного назначения.

 

Корпус Vecta V240, сделанный из ударопрочного пластика, представляет собой четвертинку сферы. Благодаря такой конструкции колонку можно с равной лёгкостью установить в угол либо в стык стены и потолка. Такая геометрия обеспечивает возможность дополнительной регулировки угла излучения, и, кроме того, позволяет крепить колонки на стену парами, «спина к спине». В зависимости от типа установки имеется два вида кронштейнов: V-MOUNT предназначен для крепления на стену, V-CORNER – для углового размещения. Кабели коммутируются до монтажа, в кронштейне, после чего громкоговоритель «сажается» на своего рода коаксиальный коннектор и крепится одним винтом. 

 

Колонка оснащена двумя четырёхдюймовыми НЧ-динамиками и дюймовым твитером с диффузорами, изготовленными по фирменной технологии C-CAM (сплав алюминия и магния с корундовым покрытием). Всепогодный громкоговоритель имеет практически полную защиту от пыли и воды (IP55) и диапазон рабочих температур от -25°C до 65°C. Стандартный цвет корпуса – чёрный и белый, однако допускается окрашивание в любой цвет.

 

В России новинка появится в продаже в апреле 2018 года. Рекомендованная розничная цена самой колонки 31 990 рублей, кронштейнов V-MOUNT/V-CORNER – 3 790 рублей.

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