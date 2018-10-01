Всепогодные дисплеи Xtreme от Peerless-AV – уже в России

01.10.2018 14:40 Компания Peerless-AV объявила о начале продаж в России, Европе, Африке и на Ближнем Востоке всепогодных дисплеев с высокой яркостью Xtreme High Bright Outdoor. В линейке представлены модели с диагональю 43, 49 и 55 дюймов. Отличительная особенность всепогодных дисплеев серии Xtreme от Peerless-AV – запатентованная система Dynamic Thermal Transfer, благодаря которой устройство может использоваться в условиях больших перепадов температур, от -35°C до 60°C. Это позволяет применять дисплеи Xtreme High Bright Outdoor в самых разных сферах, в том числе в торговле, образовании, на транспорте, для проведения массовых развлекательных и спортивных мероприятий и пр. От механических воздействий дисплей защищает противоударное стекло: максимальный код IK10 означает, что дисплей выдерживает падение груза весом 5 кг с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж). Яркость дисплеев серии Xtreme составляет 2500 нит: качество изображения и цветопередача остаются на высочайшем уровне даже в условиях ярко освещенных помещений. Чтобы избежать несанкционированного использования, у всех моделей есть функция блокировки. В ассортименте Peerless-AV широко представлены аудио-видео устройства с защитой от неблагоприятных условий, вандалов и др., в том числе дисплеи со степенью защиты IP68 и крепления, устойчивые к коррозии. Защита IP68 означает, что дисплей полностью защищён от проникновения внутрь частиц пыли (высший уровень защиты) и имеет практически максимальную защиту от влаги (соответствующие тесты предусматривают погружение устройства на глубину более 1 метра на период длительностью более 30 минут). В ближайшее время инсталляторам из Европы и России станут доступны и дисплеи Xtreme High Bright Outdoor с диагональю 65 дюймов. Связанные новости: Peerless-AV: конфигуратор для ЖК-видеостен - 15.08.2018 09:30 Новые модели дисплеев Peerless-AV - 20.06.2018 13:25 Peerless-AV: всепогодный саундбар SPK-080 - 05.03.2018 09:00 Всепогодные новинки Peerless-AV на выставке Integrated Systems Russia 2017 - 26.10.2017 11:30 Peerless-AV: новые модели для установки вне жилых помещений - 11.09.2017 17:40 Вернуться к списку новостей