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Всепогодные колонки, сделанные из пробки


25.07.2018 12:00

 

 

Американская компания-производитель аудио компонентов House of Marley выпустила серию всепогодных акустически систем No Bound. Новые модели были впервые представлены экспертам и рядовым покупателям в январе 2018 года на выставке потребительской электроники CES. Отличительная особенность новинок, колонок No Bounds и No Bounds Sport, использование довольно необычного для аудиоиндустрии материала – натуральной пробки.

 

Модель No Bounds – миниатюрный Bluetooth громкоговоритель с защитой от влаги и пыли (IP67). Он оснащается литий-йонным элементом питания, заряда которого хватает на 10 часов непрерывной работы. Встроенный микрофон даёт возможность использовать голосового ассистента Siri при сопряжении колонки с мобильными устройствами Apple. Предусмотрено традиционное кабельное подключение. Громкоговоритель выпускается в четырёх цветах и комплектуется крючком и защёлкой-карабином для крепления, например, к поясу.  

 

Модель побольше, No Bounds Sport, имеет цилиндрическую форму и излучает звук на 360 градусов. Его рабочий «временной запас» – 12 часов. В остальном он мало чем отличается от «младшей модели»: его тоже можно использовать в паре с аналогичной колонкой для получения стерео звука (подключение – беспроводное); устройство надёжно защищено от влаги и проникновения мелких частиц внутрь корпуса – колонку можно положить прямо на песок, а ещё она держится на поверхности воды. В ближайшее время ожидается пополнение серии ещё одной моделью, No Bounds XL.

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