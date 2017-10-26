Всепогодные новинки Peerless-AV на выставке Integrated Systems Russia 2017

26.10.2017 11:30 Компания Peerless-AV примет участие в выставке ISR 2017, которая пройдёт в московском «Экспоцентре» с 31 октября по 2 ноября. Российские интеграторы увидят высокотехнологичные новинки Peerless-AV раньше, чем профессионалы из Европы. Главная новость – презентация всепогодного UHD телевизора UV492 из серии UltraView™; это первое появление новинки «на публике» за пределами США. UV492 – телевизор с диагональю 49 дюймов; он имеет класс защиты IP55 и может использоваться на открытом воздухе даже в неблагоприятных погодных условиях и при перепаде температур от -30˚C до +50˚C. Телевизор с разрешением 4K обеспечивает чёткое изображение и отличную видимость даже при попадании на дисплей прямых солнечных лучей. Ещё одна новинка от Peerless-AV – герметичный всепогодный дисплей Xtreme™ CL-55PLC-OB-EUK с диагональю 55 дюймов. Его преимущества – отличная читаемость текста даже при ярком солнечном свете, широчайший диапазон рабочих температур, от -40°C до +60°C, а также уникальный полностью герметичный бесшовный корпус. Благодаря отсутствию вентиляционных отверстий и фильтров и классу защиты IP68 «внутренности» дисплея недоступны даже мельчайшим частицам влаги и пыли. Перегрев или переохлаждение невозможны – за это «отвечает» патентованная система внутренней циркуляции воздуха Ventless Dynamic Thermal Transfer™. Для защиты дисплея от внешних повреждений используется ударопрочное стекло. На московской выставке дисплей Xtreme будет демонстрироваться на мобильной напольной стойкой SR560M. Также среди экспонатов стенда Peerless-AV – настенное крепление для построения видеостен SmartMount® DS-VW775-QR с механизмом Quick Release; оно предназначено для настенного монтажа панелей с диагональю 46”-60”. Официальная европейская премьера назначена на февраль будущего года в рамках выставки ISE в Амстердаме. Peerless-AV предлагает специалистам, заинтересованным в продукции бренда, воспользоваться специальным промо-кодом, дающим право на бесплатное посещение выставки – ISR1736; его нужно указать при он-лайн регистрации. Связанные новости: Peerless-AV: новые модели для установки вне жилых помещений - 11.09.2017 17:40 Что мы увидим на Integrated Systems Russia 2016 - 07.10.2016 12:00 Вернуться к списку новостей