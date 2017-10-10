Всероссийская премьера: Focal Scala Utopia Evo

10.10.2017 16:22 На российском рынке появились акустические системы Focal Scala Utopia Evo третьего поколения. Сохранив звуковую архитектуру серии Utopia, инженеры компании проделали большую работу по снижению нелинейных искажений в среднечастотном регистре. В обновлённых громкоговорителях 2017 года используются новейшие разработки Focal – система NIC (Neutral Inductance Circuit) и подвес TMD (Tuned Mass Damping), а также лучшие компоненты – демпфирующие акустические материалы внутри низкочастотной секции, клеммы для двухкабельного подключения и раздельные кроссоверы. Кроме того, у Scala Evo теперь есть возможность Bi-wiring и Bi-amping подключения, как у топовых моделей линейки Grande Utopia EM и Stella EM. Изменения коснулись и внешнего вида колонок – к традиционным чёрному (Black Lacquer) и белому (Carrara White) цветам добавились оригинальные отделки Metallic Blue, Ash Grey и British Racing Green. Стоимость пары акустических систем Focal Scala Utopia Evo – 2700000 рублей. Связанные новости: Focal: беспроводные наушники Spark Wireless - 02.08.2017 16:00 Focal: акустические системы для Dolby Atmos - 18.07.2017 17:00 Вернуться к списку новостей