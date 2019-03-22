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Всё о кинотеатральных проекторах JVC


22.03.2019 12:40

 

 

Компания JVC запустила русскоязычный микросайт, посвящённый новейшим моделям фирменной кинотеатральной линейки. На сайте даны описания всего трёх устройств – DLA-NX9, DLA-N7 и DLA-N5В, но описания максимально подробные. На самостоятельный поиск информации потребовалось бы много времени, здесь же достаточно пары кликов, чтобы получить ответы на все вопросы.

 

Речь не только о перечислении характеристик проекторов. На сайте живым и понятным языком описаны все технологии, которые задействовали инженеры и конструкторы JVC при работе над линейкой. Ресурс полезен не только владельцам домашних кинотеатров, но и специалистам-интеграторам: здесь можно сравнить устройства между собой, рассчитать оптимальное проекционное расстояние, найти описание режимов настройки экрана и функций, делающих просмотр более комфортным, а также ознакомиться с каталогом доступных для заказа аксессуаров. 

 

Особое внимание уделено революционной модели DLA-NX9, способной демонстрировать изображение стандарта 8К. На промосайте подробно разбираются все преимущества запатентованной JVC технологии изображения высокого разрешения 8K e-shift. 

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