Домашняя техника Вспомнить всё: 1950-е…

27.07.2018 14:00 50-е годы прошлого века подарили человечеству Элвиса Пресли, юбку-солнце, телепрограмму «Клуб Микки Мауса» и многое другое. Чем ещё запомнилось это время, и какие изобретения люди используют до сих пор? Именно в начале 50-х появились сотни FM-радиостанций. Сравнив FM- и AM-звучание, слушатели сделали свой выбор, а hi-fi индустрия – первые шаги. Введённый в обращение термин “high fidelity" использовался для описания систем, которые воспроизводили звук в студийном качестве. Стал расти спрос на отдельные аудио компоненты – проигрыватели виниловых дисков, радио тюнеры, усилители и громкоговорители. Стерео звук в кинотеатрах перестал быть чем-то необычным ещё в 1930-е годы, однако в домах он стал появляться с середины 1950-х. В 1952 году американский звукоинженер и изобретатель Эмори Кук (Emory Cook) сконструировал двухдорожечное звукозаписывающее устройство – так появилась стереофоническая звукозапись. Двумя годами позже Acoustic Research выпустила полочный громкоговоритель AR-1 и стала одной из первых компаний, продвигавших в массы идею точной звукопередачи и «неокрашенного» звучания. Продолжение следует… Вернуться к списку новостей