Благодаря меньшим размерам новинка имеет более доступную цену, однако её звучание не уступает «старшей» модели в динамике и точности. SCRS-26im может оснащаться опциональным пассивным кроссовером для подключения к одному каналу усиления. Колонка поставляется в комплекте с акустически настроенным коробом; её размеры (ШхГ) – 35 х 10 см. При установке заподлицо с поверхностью стены и использовании опционального безрамочного гриля громкоговоритель становится практически невидимым. Для традиционных инсталляций можно использовать опциональный перфорированный гриль с узкой рамкой.