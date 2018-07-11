«Встройка» Pro Audio Technology SCRS-6im
Американская компания Pro Audio Technology выпустила встраиваемую акустическую систему SCRS-6im, которая является уменьшенной версией популярного архитектурного громкоговорителя SCRS-26im.
Благодаря меньшим размерам новинка имеет более доступную цену, однако её звучание не уступает «старшей» модели в динамике и точности. SCRS-26im может оснащаться опциональным пассивным кроссовером для подключения к одному каналу усиления. Колонка поставляется в комплекте с акустически настроенным коробом; её размеры (ШхГ) – 35 х 10 см. При установке заподлицо с поверхностью стены и использовании опционального безрамочного гриля громкоговоритель становится практически невидимым. Для традиционных инсталляций можно использовать опциональный перфорированный гриль с узкой рамкой.
Pro Audio Technology SCRS-6im оснащается шестидюймовым вуфером профессионального класса с мощным неодимовым магнитом. Использование компрессионного драйвера (1’) и фирменного эллиптического рупора позволяет получить равномерную диаграмму направленности на высоких частотах, расширенный до 30 кГц ВЧ-диапазон и мягкое звучание. Максимальный уровень звукового давления составляет 116 дБ.
Новинка может использоваться в качестве фронтальных и surround-каналов в домашнем кинотеатре, а также в стерео- и мультирум-системах класса High End, требующих сочетания максимальной эффективности и эстетической привлекательности.
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