ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

«Встройка» Pro Audio Technology SCRS-6im


11.07.2018 08:00

 

 

Американская компания Pro Audio Technology выпустила встраиваемую акустическую систему SCRS-6im, которая является уменьшенной версией популярного архитектурного громкоговорителя SCRS-26im. 

 

Благодаря меньшим размерам новинка имеет более доступную цену, однако её звучание не уступает «старшей» модели  в динамике и точности. SCRS-26im может оснащаться опциональным пассивным кроссовером для подключения к одному каналу усиления. Колонка поставляется в комплекте с акустически настроенным коробом; её размеры (ШхГ) – 35 х 10 см. При установке заподлицо с поверхностью стены и использовании опционального безрамочного гриля громкоговоритель становится практически невидимым. Для традиционных инсталляций можно использовать опциональный перфорированный гриль с узкой рамкой.

 

Pro Audio Technology SCRS-6im оснащается шестидюймовым вуфером профессионального класса с мощным неодимовым магнитом. Использование компрессионного драйвера (1’) и фирменного эллиптического рупора позволяет получить равномерную диаграмму направленности на высоких частотах, расширенный до 30 кГц ВЧ-диапазон и мягкое звучание. Максимальный уровень звукового давления составляет 116 дБ. 

 

Новинка может использоваться в качестве фронтальных и surround-каналов в домашнем кинотеатре, а также в стерео- и мультирум-системах класса High End, требующих сочетания максимальной эффективности и эстетической привлекательности. 

Связанные новости:
 Итоги конкурса MMS Cinema и KEF - 15.12.2017 16:13
 Новая серия сабвуферов Kube от KEF - 13.12.2017 18:30
 Gallo Acoustics: новое партнёрство, новые перспективы  - 15.11.2017 14:00
 Акустика для инсталляций: Pro Audio Technology SCRS-25im - 04.09.2017 10:38
 Universal Remote Control: конкурс для инсталляторов - 04.08.2017 17:00
 Усилитель-процессор Pro Audio DMA-1508 - 18.06.2014 14:00
 Сабвуфер PRO Audio Technology LFC24 референсного класса - 13.11.2013 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007