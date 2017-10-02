В новой версии Amazon Echo стал меньше, изящнее и выглядит более стильно: корпус теперь не пластиковый, а в текстильном «футляре» тёмно-серого, светло-серого и песочного цветов; предусмотрены и другие варианты – можно приобрести новинку с отделкой дубовым или ореховым шпоном (как у «настоящих» громкоговорителей) или в корпусе из шлифованного металла . Значительно снизилась цена.