Второе поколение Amazon Echo
Корпорация Amazon официально анонсировала выход второго поколения смарт-динамиков Amazon Echo. Изменения коснулись внешнего вида колонки и акустических характеристик, обновлено программное обеспечение для распознавания голоса.
В новой версии Amazon Echo стал меньше, изящнее и выглядит более стильно: корпус теперь не пластиковый, а в текстильном «футляре» тёмно-серого, светло-серого и песочного цветов; предусмотрены и другие варианты – можно приобрести новинку с отделкой дубовым или ореховым шпоном (как у «настоящих» громкоговорителей) или в корпусе из шлифованного металла . Значительно снизилась цена.
Звучать колонки станут лучше; обновлённый динамик получил сертификацию Dolby. По многочисленным просьбам пользователей разработчики добавили поддержку функции мультирум. Кроме того, устройство может созваниваться с другими гаджетами с голосовым помощником Alexa, а в США, Канаде и Мексике – звонить по различным телефонным номерам, включая 911.
Пока Amazon принимает предварительные заказы на новый гаджет; продажи начнутся 31 октября.
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