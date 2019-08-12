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Второе поколение Mu-so Qb


12.08.2019 13:00

 

 

Компания Naim представила обновлённую модель аудиосистемы «всё-в-одном» Mu-so Qb. Презентация состоялась в Гонконге 9 августа; в продаже устройство появится во второй половине сентября.

 

омпактный Mu-so Qb обновился как программно, так и технически; на разработку улучшенной платформы ушло три года. Система обеспечивает отличное качество звучания с разными источниками аудиоконтента и даёт доступ ко всем самым популярным стриминговым сервисам.

 

Разработчики оснастили устройства второго поколения динамиками новой конструкции и более производительным процессором. Mu-so Qb 2nd Generation выдаёт максимальную мощность в 300 Ватт, имеет полноценную поддержку возможностей мультирум. Сетевому функционалу уделено особое внимание: здесь и потоковое воспроизведение контента высокого качества (до 32 бит / 384 кГц), и встроенное интернет-радио, и усиленный Wi-Fi модуль. В числе интерфейсов для подключения – Bluetooth и USB. Mu-so Qb 2nd можно использовать в качестве внешней аудиосистемы для телевизора.

 

Изменились и элементы управления: сенсорная панель теперь оснащена датчиком приближения и точнее распознаёт касания; интерфейс активируется автоматически, если поднести руку к верхней части устройства. Розничная цена новинки составляет 76 тысяч рублей.

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