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Второе рождение Garrard?


04.05.2018 15:40

 

 

Британский производитель тонармов SME объявил о приобретении прав на легендарный аудио бренд Garrard. Вполне возможно, в обозримом будущем компания возобновит производство виниловых проигрывателей Garrard 301 и 401.

 

SME купил также компанию Loricraft Audio; она оставалась единственным авторизованным сервисным центром Garrard. По словам руководителя SME Стюарта МакНейлиса (Stuart McNeilis), «Garrard заслуживает того, чтобы радовать новые поколения аудиофилов».

 

Продукция Garrard была особенно популярна с середины прошлого века вплоть до начала 1980-х годов. До недавнего времени права на торговую марку принадлежали бразильской компании IGB Gradiente S.A. 

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