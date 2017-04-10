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Второе рождение Line Magnetic Audio


10.04.2017 11:34

 

 

Дистрибьюторская компания METEX привезёт в Россию акустические системы LineMagnetic Audio. Рупорные драйверы являются точными копиями легендарных WE 22 A, WE 555 и WE 755.

 

Возрождение акустических систем, которые, казалось, давно стали частью истории, состоялось в 2010 году на выставке во Франкфурте. Презентация систем вызвала большой ажиотаж благодаря качеству звучания и точности воспроизведения оригинального «облика» громкоговорителей. 

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