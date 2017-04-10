Домашняя техника Второе рождение Line Magnetic Audio

10.04.2017 11:34 Дистрибьюторская компания METEX привезёт в Россию акустические системы LineMagnetic Audio. Рупорные драйверы являются точными копиями легендарных WE 22 A, WE 555 и WE 755. Возрождение акустических систем, которые, казалось, давно стали частью истории, состоялось в 2010 году на выставке во Франкфурте. Презентация систем вызвала большой ажиотаж благодаря качеству звучания и точности воспроизведения оригинального «облика» громкоговорителей. Вернуться к списку новостей