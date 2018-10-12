Домашняя техника Вы популярны! (с)

12.10.2018 16:15 Имя Амадеус недавно упоминалось в наших материалах; что поделаешь, производителей аудио-видео компонентов много, а гении рождаются не каждый день… На этот раз речь пойдёт о модели винилового проигрывателя Amadeus 254 от компании Well Tempered Lab. Новый Amadeus – это LTD-тонарм 10,5", опорный диск из акрила, полностью электронный контроль скорости вращения, мотор с сервоприводом, надёжная защита от вибраций и балансный XLR-выход. Ориентировочная розничная цена в Европе составит 8500 Евро. Разрабатывая проигрыватели для виниловых дисков, Well Tempered Lab по сей день руководствуется положениями статьи, опубликованной инженерами Брюлем и Къером (Brüel & Kjær) в 1977 году. Речь в ней шла о механической стабильности «вертушек» высокой точности. Главным конструктором компании является Вильям Фаебо (William H Firebaugh); он до сих убеждён, что грампластинка – одно из величайших изобретений человечества. Вернуться к списку новостей