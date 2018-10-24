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Выдвижные мониторы Wize


24.10.2018 09:00

 

 

В ассортименте Wize появились выдвижные мониторы. Модели новой серии впервые были представлены специалистам в начале 2018 года на выставке Integrated Systems Europe.

 

Дебютная линейка состоит из пяти моделей выдвижных мониторов. По оценкам маркетологов бренда, именно эти модели наиболее востребованы клиентами, работающими на рынке профессиональных аудио-видео решений: складные, с фиксированным наклоном, с регулируемым наклоном, с микрофоном, с микрофоном и двусторонним настольным дисплеем. Приобрести их можно через эксклюзивного дистрибьютора продукции Wize в России компанию AUVIX.

 

Появление в портфолио компании устройств этой категории позволило Wize изменить позиционирование: из производителя креплений компания превратилась в производителя AV-решений. Это лишь первый шаг на пути реализации обновлённой стратегии развития; в ближайшее время Wize планирует выпустить и другие новинки.

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