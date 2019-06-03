ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Вырастить… наушники


03.06.2019 16:00

 

 

Одежда из конопли, обувь из переработанных пакетов для молока… Ещё немного, и подобные словосочетания перестанут удивлять. А вот наушники из грибов – это действительно что-то новое…

 

На самом деле устройство под названием Korvaa, созданное в финской дизайн-студии Aivan, изготовлено из самых разных материалов, часть из которых выращена в пробирке. Оголовье напечатано на 3D-принтере из полностью биоразлагаемого биопластика, выращенного с использованием молочной кислоты, которая содержится в пекарских дрожжах. Амбушюры – из грибов trichoderma ressei: выделяемый из них белок гидрофобин смешивают с растительной целлюлозой для получения плотной, но мягкой пены; снаружи её покрывает нечто похожее на тонкую кожу и также являющееся продуктом роста грибов, правда, другого вида. Ещё один непривычный пока для нас материал – биосинтетический шёлк, подобный тому, из которого пауки прядут свою паутину. Получаемое прочное волокно можно использовать в самых разных сферах, например, для изготовления бронежилетов.

 

Дизайнеры работали совместно с учёными из исследовательского центра VTT и университета города Аальто; цель сотрудничества – показать возможности синтетической биологии, нового направления в науке, занимающегося проектированием и созданием биологических систем с заданными свойствами и функциями. На создание наушников ушло полгода. Korvaa – неработающая модель, но на её примере дизайнеры и учёные смогли показать, что микробиологически выращенным материалам действительно может найтись применение в повседневной жизни.

Связанные новости:
 Необычный винил - 19.04.2019 10:50
 Я тебе «постpою»… саунд, саунд из песка - 05.04.2019 13:50
 За гранью привычного - 26.03.2019 06:00
 И снова о наушниках - 04.02.2019 14:15
 – Откуда «вертушка»? – Да вот, напечатал… - 04.12.2018 11:15
 Выставка 3D-технологий снова в Москве - 05.10.2018 16:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007