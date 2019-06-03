03.06.2019 16:00

Одежда из конопли, обувь из переработанных пакетов для молока… Ещё немного, и подобные словосочетания перестанут удивлять. А вот наушники из грибов – это действительно что-то новое…



На самом деле устройство под названием Korvaa, созданное в финской дизайн-студии Aivan, изготовлено из самых разных материалов, часть из которых выращена в пробирке. Оголовье напечатано на 3D-принтере из полностью биоразлагаемого биопластика, выращенного с использованием молочной кислоты, которая содержится в пекарских дрожжах. Амбушюры – из грибов trichoderma ressei: выделяемый из них белок гидрофобин смешивают с растительной целлюлозой для получения плотной, но мягкой пены; снаружи её покрывает нечто похожее на тонкую кожу и также являющееся продуктом роста грибов, правда, другого вида. Ещё один непривычный пока для нас материал – биосинтетический шёлк, подобный тому, из которого пауки прядут свою паутину. Получаемое прочное волокно можно использовать в самых разных сферах, например, для изготовления бронежилетов.



Дизайнеры работали совместно с учёными из исследовательского центра VTT и университета города Аальто; цель сотрудничества – показать возможности синтетической биологии, нового направления в науке, занимающегося проектированием и созданием биологических систем с заданными свойствами и функциями. На создание наушников ушло полгода. Korvaa – неработающая модель, но на её примере дизайнеры и учёные смогли показать, что микробиологически выращенным материалам действительно может найтись применение в повседневной жизни.