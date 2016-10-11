Домашняя техника Высококлассная встраиваемая акустика TDG

11.10.2016 17:00 Встраиваемые в стену акустические системы серии Signature компании TDG предназначены для использования в составе аудиосистем самого высокого класса.



Колонки TDG серии Signature являются топовыми в линейке моделей Encompass Home Theater этой фирмы. Они изготовлены с использованием надежных динамиков, рассчитанных на значительную подводимую мощность, и способны обеспечить динамичный и увлекательный звук в домашнем кинотеатре. В серию входят две модели для фронтальных каналов IWLCR-88 и IWLCR-66 с НЧ-динамиками с диффузорами из пропитанной бумаги диаметром 8 и 6 дюймов соответственно, а также два сабвуфера IWS-210 и IWS-10 (с двумя и одним 10-дюймовыми басовиками, диффузоры которых изготовлены из углеволокна, соответственно). Обе LCR модели имеют трехполосную конфигурацию и оборудованы также среднечастотным динамиком диаметром 4 дюйма и 20-мм твитером с шелковым куполом и улучшенной сферической звуковой дисперсией. Эти колонки обладают одинаковой чувствительностью в 91 дБ, однако старшая модель отличается расширенным диапазоном басов. Все акустические системы серии снабжены корпусом из ДВП, что позволяет сделать их звучание и характеристики стабильными при любых вариантах размещения. Связанные новости: Потолочный сабвуфер от компании TDG - 18.10.2016 17:00 Вернуться к списку новостей