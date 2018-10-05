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Выставка 3D-технологий снова в Москве


05.10.2018 16:00

 

 

12-13 октября в Москве пройдет 3D Print Expo, одна из крупнейших в Восточной Европе выставок, посвященных аддитивным технологиям и 3D-сканированию. В программе: лекторий, круглые столы, мастер-классы, демонстрация инновационных достижений.

 

Посещение 3D Print Expo актуально для тех, кто хочет узнать больше о возможностях 3D-печати и о главных тенденциях аддитивных технологий в России и мире. На мастер-классах дети и взрослые узнают, какие бывают виды 3D-моделей и методы 3D-печати; какое программное обеспечение используется для трехмерного моделирования; как создать собственную 3D-модель и где взять уже готовую. В рамках выставки предусмотрены две программы обучения, для новичков (утренние) и для продвинутых пользователей (начало занятий с 14:00).

 

Принять участие в мастер-классе можно со скидкой 15%; используйте при регистрации промокод 3DExpoWorkshop. Чтобы получить скидку на входной билет, укажите промокод 3DExpoPartner. Форма для регистрации и подробная информация о всех мероприятиях – на официальном сайте выставки.

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