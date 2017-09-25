Домашняя техника WAMM Master Chronosonic за 55 миллионов

25.09.2017 14:24 Новый архитектурно-акустический шедевр от Wilson Audio – громкоговоритель WAMM Master Chronosonic. Чудо конструкторской и дизайнерской мысли обойдётся желающим его приобрести почти в 800 тысяч евро; в переводе на российские рубли – чуть менее 55 миллионов. Всего будет изготовлено не более 70 пар колонок. Стандартный цвет отсутствует – каждая пара будет окрашена в тот цвет, который закажет покупатель. Высота каждой акустической системы – более двух метров. В новом WAMM – девять динамиков. Секция MTM (Midrange-Tweeter-Midrange) состоит из пяти драйверов, заключённых в индивидуально настраиваемые модули. Выше и ниже фирменного твитера Wilson Convergent Synergy расположены четыре СЧ-драйвера, два для воспроизведения верхней части среднечастотного диапазона, два – для нижней. Такая конструкция, а также использование дополнительных СЧ/НЧ-динамиков, расположенных сзади, восстанавливает пространственные составляющие исходного звукового поля и позволяют добиться более естественного звучания. Басовая секция представлена 10- и 12-дюймовыми динамиками. Они могут излучать звук как вперёд, по направлению к слушателю, так и назад – в зависимости от того, что предпочтительнее для помещения, в котором установлены колонки. Корпуса WAMM Master Chronosonic сделаны из защищенных патентами композитных материалов под кодовыми названиями «материал X», «материал S» и «материал W». Они обеспечивают устойчивость к вибрациям и превосходные акустические характеристики. Вернуться к списку новостей