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Waves Audio: настоящий объёмный звук в наушниках


28.02.2017 14:52

 

 

Waves Audio, разработчик аудио-процессинговых технологий, объявил о создании интегральной микросхемы WNX7000 с технологией Waves Nx Virtual Reality Audio, которая позволяет с помощью обычных стерео наушников «достоверно воспроизводить» звук, записанный в формате 5.1 и 7.1. обеспечивая тем самым так называемый «эффект погружения» в виртуальную реальность. Новый чип, отвечающий за цифровую обработку аудио сигнала высокого разрешения, разработан совместно с корпорацией Realtek Semiconductor. 

 

Создатели утверждают, что при наличии чипа любые наушники смогут воспроизводить объёмный звук высокого качества, сравнимый с тем, который мы привыкли слышать «в исполнении» многоканальных аудиосистем, состоящих из нескольких акустических surround-систем. Используемая технология Waves Nx не только обеспечивает реалистичное объёмное звучание, но и уменьшает нагрузку на процессор, тем самым увеличивая срок службы наушников.  

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