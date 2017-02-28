Домашняя техника Waves Audio: настоящий объёмный звук в наушниках

28.02.2017 14:52 Waves Audio, разработчик аудио-процессинговых технологий, объявил о создании интегральной микросхемы WNX7000 с технологией Waves Nx Virtual Reality Audio, которая позволяет с помощью обычных стерео наушников «достоверно воспроизводить» звук, записанный в формате 5.1 и 7.1. обеспечивая тем самым так называемый «эффект погружения» в виртуальную реальность. Новый чип, отвечающий за цифровую обработку аудио сигнала высокого разрешения, разработан совместно с корпорацией Realtek Semiconductor. Создатели утверждают, что при наличии чипа любые наушники смогут воспроизводить объёмный звук высокого качества, сравнимый с тем, который мы привыкли слышать «в исполнении» многоканальных аудиосистем, состоящих из нескольких акустических surround-систем. Используемая технология Waves Nx не только обеспечивает реалистичное объёмное звучание, но и уменьшает нагрузку на процессор, тем самым увеличивая срок службы наушников. Вернуться к списку новостей