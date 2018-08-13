«Винтажная» новинка получила соответствующее название, The 85th Anniversary Denton. Выбор модели в компании, основанной в 1932 году, объясняют тем, что классическая двухполосная акустика в своё время считалась настоящим хитом продаж и по основным характеристикам успешно конкурировала со значительно более дорогими системами.

По дизайну «юбилейные» колонки практически не отличаются от первых устройств серии: элегантные строгие формы, корпус из тёмного дерева… Внутри, естественно, всё по-новому. Инновационный кевларовый конус на жёсткой основе обеспечивает близкое к эталонному звучание низких/средних частот и положительно влияет на динамические характеристики при воспроизведении музыки самых разных жанров. Для качественной обработки высокочастотного диапазона конструкторы выбрали мягкий тканевый купол с магнитными вставками; он помогает смягчить особенно резкие ноты и сделать общее звучание системы ещё более гармоничным.