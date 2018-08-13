ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Wharfedale: 85 – время обновления


13.08.2018 08:00

 

 

Компания Wharfedale отмечает свой 85-й день рождения перевыпуском классической полочной акустики Denton. Инженеры постарались воспроизвести тёплый, богатый и естественный характер исполнения оригинальной версии.

 

«Винтажная» новинка получила соответствующее название, The 85th Anniversary Denton. Выбор модели в компании, основанной в 1932 году, объясняют тем, что классическая двухполосная акустика в своё время считалась настоящим хитом продаж и по основным характеристикам успешно конкурировала со значительно более дорогими системами. 

 

По дизайну «юбилейные» колонки практически не отличаются от первых устройств серии: элегантные строгие формы, корпус из тёмного дерева… Внутри, естественно, всё по-новому. Инновационный кевларовый конус на жёсткой основе обеспечивает близкое к эталонному звучание низких/средних частот и положительно влияет на динамические характеристики при воспроизведении музыки самых разных жанров. Для качественной обработки высокочастотного диапазона конструкторы выбрали мягкий тканевый купол с магнитными вставками; он помогает смягчить особенно резкие ноты и сделать общее звучание системы ещё более гармоничным. 

Связанные новости:
 Новая серия акустических систем Wharfedale D300 - 18.07.2018 08:00
 Домашний кинотеатр от Wharfedale - 25.06.2018 11:00
 Wharfedale: новая серия всепогодных акустических систем - 15.06.2017 17:00
 Инсталляционная акустика Wharfedale - 04.03.2015 17:00
 Черный стиль активной АС Wharfedale DS-1 Black - 29.08.2014 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007