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Wharfedale: наследие шестидесятых


28.05.2019 12:20

 

 

Компания Wharfedale выпустила обновлённую версию акустических систем Linton Heritage. Впервые колонки этой серии увидели свет в 1965 году; создавая их, сотрудники компании придерживались трёх принципов: качественный звук, высокий уровень сборки, доступная цена.

 

Конструкторам удалось сохранили базовые черты моделей серии: тёплый, богатый на разные оттенки звук, высокий уровень детализации и жанровую всеядность. При этом акустику значительно «осовременили» – это касается и внешнего вида громкоговорителей, и их электронной «начинки». Нынешняя Linton Heritage – это трёхполосная колонка с вручную отделанным натуральным шпоном (орех и красное дерево) корпусом и классическим тканевым грилем. Басовый кевларовый динамик смонтирован на прочном литом шасси; второй, отвечающий за средние частоты, расположен в собственной внутренней камере. Твитер – с мягким тканевым куполом и ферритовым магнитом. За тестированием разработанного специально для новинки кроссовера инженеры компании провели более 1000 часов; в итоге колонки приобрели завидную универсальность и отлично справляются с любым музыкальным материалом.

 

Для новой модели предусмотрена напольная стойка Linton Stand. Она поглощает нежелательные вибрации и препятствует смещениям акустики относительно выставленной оси прослушивания. Конструкцией предусмотрен отсек для хранения виниловых пластинок.

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