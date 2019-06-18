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Wharfedale выпустит флагманскую акустику Elysian


18.06.2019 13:55

 

 

Первые модели серии поступят в продажу летом 2019 года. Известно, что в линейку войдёт целый ряд акустических систем, первыми из которых станут напольные колонки Elysian 4 и полочные Elysian 2.

 

Представители компании-производителя на официальной презентации новых продуктов сообщили, что громкоговорители демонстрируют едва ли не эталонное для своей категории звучание. Электронная «начинка» колонок, в том числе высокочастотные преобразователи AMT (Air Motion Transformer) и мощные басовые динамики, размещены в корпусах с округлым дизайном, характерным для продукции Wharfedale, лакированных вручную. Предусмотрено несколько вариантов отделки.

 

Обе модели трёхполосные – и на сегодня это всё, что известно о технических характеристиках новинок. Производитель обещает «выверенное и сбалансированное звучание, минимальный уровень искажений и четкость каждой ноты даже при воспроизведении на приличной громкости», разработанные специально для этой линейки кроссоверы и отличный баланс цены и качества: по предварительным данным в России пара Elysian 4 будет стоить 575 тысяч рублей, а Elysian 2 – 395 тысяч.

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