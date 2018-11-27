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Wilson Audio: премиальные «напольники» Sasha DAW


27.11.2018 12:20

 

 

Одна из последних новинок в ассортименте Wilson Audio – напольные громкоговорители Sasha DAW, пришедшие на смену легендарным WATT/Puppy и их «преемнице», модели Sasha Series-2. Sasha DAW, по задумке создателей, призваны стать очередным воплощением традиций, заложенным основателем бренда Дэвидом Уилсоном (David A. Wilson).

 

Колонка Sasha DAW представляет собой модульную конструкцию: верхняя часть «отвечает» за средние и высокие частоты, нижняя – за бас. Новинка оснащается теми же семидюймовым СЧ-драйвером и дюймовым ВЧ-динамиком, что и WAMM Master Chronosonic (стоимость которых составляет 700 000 долларов за пару). В нижней части – два усовершенствованных 8-дюймовых басовых драйвера; такие же используются в Alexia Series-2.

 

Положение динамиков настраивается индивидуально для каждой инсталляции с целью «обеспечить оптимальную точность и согласованность». Применение запатентованных композитов X-material и S-material,  ультраустойчивых к вибрации, позволило добиться исключительной точности воспроизведения. Из материала X сделаны и внутренние панели-перегородки, цель использования которых – уменьшить нежелательные резонансы и улучшить характеристики баса. Объём верхней части корпуса колонки увеличен на 10,2%, что позволило расширить динамический диапазон и повысить эффективность. Басовый отсек увеличился на 13,3%.

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