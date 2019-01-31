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Wireworld представляет плоские USB кабели Series 8


31.01.2019 13:45

 

 

Компания Wireworld Cable Technology объявила о начале производства новых USB-кабелей Starlight and Chroma серии 8. Новинки будут показаны на выставке ISE 2019 (5-8 февраля, Амстердам).

 

Кабели созданы с использованием уникальной фирменной технологии Uni-Path. Для изоляции используется материал Composilex третьего поколения. Он позволяет минимизировать так называемый трибоэлектрический шум, снижающий качество звука.

 

Эксклюзивная геометрия проводника Uni-Path от Wireworld предусматривает многослойное экранирование каждой сигнальной пары для обеспечения исключительной невосприимчивости к внешним шумам и помехам. Эта конструкция также сводит к минимуму потери сигнала и перекрестные помехи в кабеле. Новые кабели Chroma желтого цвета, их проводники 28AWG сделаны из бескислородной меди. Такие же используются и в кабелях Starlight 8 (красного цвета), но они, кроме того, имеют серебряное покрытие.

 

Новые кабели Wireworld будут выпускаться в длинах 0,6 м, 1 м, 2 м и 3 м.

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