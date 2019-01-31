Эксклюзивная геометрия проводника Uni-Path от Wireworld предусматривает многослойное экранирование каждой сигнальной пары для обеспечения исключительной невосприимчивости к внешним шумам и помехам. Эта конструкция также сводит к минимуму потери сигнала и перекрестные помехи в кабеле. Новые кабели Chroma желтого цвета, их проводники 28AWG сделаны из бескислородной меди. Такие же используются и в кабелях Starlight 8 (красного цвета), но они, кроме того, имеют серебряное покрытие.