14.03.2019 13:00

Yamaha объявила о появлении нового программного драйвера для URC (Universal Remote Control). Благодаря ему более чем 50 продуктов Yamaha получат возможность управления с обратной связью и совместимость с фирменным мультирум-решением MusicCast.

Драйвер поддерживает систему домашней автоматизации и управления нового поколения URC Total Control 2.0 и позволяет управлять всеми моделями Yamaha с технологией MusicCast, включая аудио/видео ресиверы Aventage и RX-V, саундбары, беспроводные потоковые усилители, беспроводные колонки и Hi-Fi-ресиверы.

Новый драйвер можно использовать как с одним, так и с несколькими устройствами Yamaha в составе единой домашней аудио системы. Он обеспечивает полное двустороннее управление всеми потоковыми сервисами, поддерживающими двустороннюю связь, такими, как Pandora, SiriusXM, Deezer, Tidal, Napster и интернет-радио. Даже при автономной установке возможности управления AV-ресиверами Yamaha значительно расширяются.