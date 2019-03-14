ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Yamaha анонсировала драйвер URC


14.03.2019 13:00

 

 

Yamaha объявила о появлении нового программного драйвера для URC (Universal Remote Control). Благодаря ему более чем 50 продуктов Yamaha получат возможность управления с обратной связью и совместимость с фирменным мультирум-решением MusicCast.

 

Драйвер поддерживает систему домашней автоматизации и управления нового поколения URC Total Control 2.0 и позволяет управлять всеми моделями Yamaha с технологией MusicCast, включая аудио/видео ресиверы Aventage и RX-V, саундбары, беспроводные потоковые усилители, беспроводные колонки и Hi-Fi-ресиверы.

 

Новый драйвер можно использовать как с одним, так и с несколькими устройствами Yamaha в составе единой домашней аудио системы. Он обеспечивает полное двустороннее управление всеми потоковыми сервисами, поддерживающими двустороннюю связь, такими, как Pandora, SiriusXM, Deezer, Tidal, Napster и интернет-радио. Даже при автономной установке возможности управления AV-ресиверами Yamaha значительно расширяются.

 

Драйвер URC поддерживает управление воспроизведением в каждой комнате, включая метаданные (обложка альбома и информация об исполнителе/альбоме/песне/станции), «прокручиваемый список» для упрощения выбора песен и станций, быстрое подключение или отключение комнаты и выбор входов. Новый драйвер необходимо импортировать в программное обеспечение URC Accelerator для использования его вместо существующих драйверов для AV-ресиверов Yamaha. Для получения более подробной информации следует обращаться к официальному дистрибьютору URC в России компании MMS Cinema. 

Связанные новости:
 UTC Total Control: процессоры MRX-15 и MRX-30 - 20.02.2019 11:00
 Системы управления URC на выставке ISE 2019 - 31.01.2019 18:40
 10-дюймовые тачскрины URC - 17.09.2018 08:00
 URC представляет пульт ДУ MXHP-R700 - 21.05.2018 15:15
 Yamaha: беспроводная акустика с функцией MusicCast - 27.04.2018 10:30
 Малобюджетный ресивер от Yamaha - 17.04.2018 10:40
 Драйверы URC для ТВ и Blu-ray плееров Samsung - 15.03.2018 15:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007