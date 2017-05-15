Домашняя техника Yamaha анонсировала серию AV-ресиверов RX-A 70

15.05.2017 10:00 Впервые серия премиальных аудио-видео ресиверов Yamaha, получившая название Aventage, появилась в 2010 году. Восьмое поколение ресиверов Aventage, RX-A 70, состоит из шести моделей: RX-A670, RX-A770, RX-A870, RX-A1070, RX-A2070, RX-A3070. Для поддержки Dolby Atmos и DTS:X и других, менее «продвинутых» аудио форматов, используются высокопроизводительные цифровые процессоры. Все модели поддерживают HDR-форматы HDR10, Dolby Vision и HLG (Hybrid Log Gamma), а также фирменную беспроводную мультирум-систему Yamaha MusicCast. Новым для ресиверов 8-го поколения станет поддержка стриминговых сервисов Tidal и Deezer: модели A1070, A2070 и A3070 получат эту функцию сразу, младшие A670, A770 и A870 – через обновление софта. Модель начального уровня, Yamaha RX-A670 – это AV-ресивер 7.2 (5.1.2 Dolby Atmos или DTS:X) мощностью 80 Вт на канал, с системой акустической коррекции помещения YPAO (Yamaha Parametric Acoustic Optimizer), функцией виртуального тылового канала окружающего звучания и возможностью подключения по Wi-Fi и Bluetooth – в дополнение к четырём входам HDMI 2.0a/HDCP 2.2. Более мощный двухзонный RX-A770 (90 Вт/канал) обеспечивает масштабирование до 4K, имеет пять HDMI-входов (три с поддержкой HDCP 2.2), вход для подключения проигрывателя и один выходной разъём HDMI 2.0a/HDCP 2.2. Соответственно, в модели RX-A870 (100 Вт/канал) HDMI-входов семь (три с HDCP 2.2) и два выхода HDMI 2.0a/HDCP 2.2. Дальше – больше: RX-A1070 – это 110 Вт/канал, Cinema DSP HD и многоточечная система акустической коррекции YPAO. Если требуется большее число каналов, подойдут четырёхзонные RX-A2070 и RX-A3070 (конфигурация 9.2: 5.1.4 или 7.1.2 Dolby Atmos или DTS:X); последний обеспечивает расширение до 11.2 при использовании внешнего усилителя. Мощность старших моделей – 140 и 150 Вт на канал соответственно; обе оснащены двумя высококачественными ЦАПами от ESS Technology, а RX-A3070 ещё и балансными XLR-входами. Начало продаж новых ресиверов Yamaha в Европе запланировано на май-июль: сначала в продаже появятся две младшие модели, в июне – ещё три, а старшую RX-A3070 можно ожидать не раньше июля. Связанные новости: Yamaha: новая серия AV-ресиверов RX-V83 - 31.03.2017 14:11 Yamaha: интеграция с Amazon Alexa - 01.03.2017 10:00 Вернуться к списку новостей